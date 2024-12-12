Российский волейбол сохранил президента

Станислав Шевченко, который возглавил Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) еще в позапрошлом десятилетии, сохранил пост президента, победив на очередных выборах. Успех ему обеспечили не только прежние достижения отечественного волейбола, но и, по мнению делегатов конференции, успешная работа структуры в условиях международной изоляции. Речь, в частности, о наполнении календаря новыми соревнованиями и проведении «импортозамещения», выразившегося, к примеру, в отказе от игры зарубежными мячами с пользу российских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

Фото: Всероссийская федерация волейбола Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

Фото: Всероссийская федерация волейбола

В Сочи состоялась очередная отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола, входящей в число наиболее заметных спортивных структур страны. Основным вопросом в ее повестке были выборы президента, исход которых, впрочем, выглядел очевидным. Единственным кандидатом на эту должность оказался действующий глава ВФВ — Станислав Шевченко. На новый четырехлетний срок он был избран единогласно, войдя таким образом в список наиболее «устойчивых» президентов российских спортивных федераций.

Впервые президентские выборы в ВФВ Станислав Шевченко, известный в прошлом волейболист, выиграл в апреле 2010 года. Однако до них он успел несколько месяцев поруководить ею в статусе исполняющего обязанности. В том, что затем господин Шевченко пост не покидал, нет ничего странного, учитывая успехи отечественного волейбола.

При господине Шевченко российский мужской чемпионат превратился в сильнейший в Европе, а сборная взяла золото на нескольких топовых соревнованиях, включая лондонскую Олимпиаду 2012 года.

Об этих наградах делегаты сочинской конференции, разумеется, вспоминали. Но, как выяснилось, нашлось, что отметить в деятельности ВФВ и в последние два с половиной года, то есть с того момента, когда российский волейбол очутился из-за санкций, как и остальные командные игровые виды, в международной изоляции, оставшись без крупных турниров, раньше маркировавших его состояние.

Так, участники конференции отмечали «насыщение» в этот период внутреннего календаря новыми турнирами — Кубок «Первого канала», Кубок вызова, Кубок легенд — и продолжающееся «развитие волейбольной структуры», касающееся всех существующих разновидностей волейбола — как «классического», в залах, так и пляжного (он тоже входит в олимпийскую программу) и волейбола на снегу. К числу достижений ВФВ был отнесен и проведенный ею действительно редкий для российского спортивного сегмента процесс «импортозамещения». Самым ярким его эпизодом стал казавшийся еще недавно невозможным отказ от использования зарубежных мячей в пользу мячей отечественного производства «Волар».

Сам Станислав Шевченко, говоря о «ключевых направлениях» работы ВФВ в ближайшие четыре года, выделил два. Он сообщил, что федерация планирует «акцентировать внимание на развитии детско-юношеского волейбола, а также волейбола сидя», паралимпийского вида.

Арнольд Кабанов