Госдума повысила в полтора раза штрафы за нарушения ПДД и сократила скидку

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, усиливающий наказание за нарушения ПДД. С 1 января 2025 года штрафы увеличиваются в 1,5 раза. За превышение скорости на 20–40 км/ч (самое частое нарушение) санкция составит 750 руб. вместо 500 руб. Скидка за «быструю» оплату сокращается с 50% до 25% по всем составам.

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Изменения предложены правительством РФ в конце ноября, «Ъ» сообщал об этом. Индексация штрафов оформлена через поправки к законопроекту о введении штрафа 3–5 тыс. руб. за повторное управление автомобилем без ОСАГО. Публично дополнения нигде не обсуждались. Пояснительной записки к документу нет, правительство поправки никак не комментировало в СМИ.

Против поправок выступили КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Законопроект в случае одобрения Советом федерации и подписания президентом вступит в силу с 1 января. Постановления, которые были вынесены до этой даты, можно будет оплатить со скидкой 50%, сказано в поправках.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «На старых штрафах далеко не уедешь».

Иван Буранов