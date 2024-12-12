Суд подтвердил запрет на продолжение строительства ТЦ на площади Ленина в Ростове
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы владелицы земельного участка на пл. Ленина Зухры Бугровой на решение ростовского арбитража, запретившего продолжать строительство торгового центра на указанном участке.
Фото: Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
Таким образом, апелляционный суд подтвердил законность обеспечительной меры, наложенной ростовским арбитражем в октябре по иску ООО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Напомним, на принадлежащем Зухре Бугровой участке площади Ленина ведется строительство торгового центра. В июне газораспределительная организация заявила в арбитраж иск с требованием демонтировать часть уже возведенных конструкций объекта со ссылкой на то, что фундамент здания находится в охранной зоне газопровода и препятствует техобслуживанию и ремонту.
После подачи иска суд по требованию структуры «Газпрома» принял обеспечительные меры — запретил производить строительные работы до окончания судебного разбирательства по иску. Именно это Зухра Бугрова и пыталась обжаловать в апелляционном суде.
Разбирательство в ростовском арбитраже по основному требованию газовиков продолжается.
Как писал «Ъ-Ростов», строительная площадка под будущий ТЦ расположена на месте многоструйного фонтана, который являлся важной составляющей архитектурного проекта площади Ленина. В нулевые годы фонтан снесли под предлогом реконструкции. Позднее стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании, решившей возвести на нем 22-этажный жилой дом.
После нескольких лет судебных разбирательств, вызванных активными протестами общественности, городские власти добились запрета строительства высотки. В конце 2018 года Гордума запретила надземное строительство на площади. Однако в 2019 году участок за 160 млн руб. приобрела Зухра Бугрова, а в декабре 2020 года городской департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина.