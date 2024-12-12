Новосибирский губернатор Травников пообещал уйти, «но не сейчаc»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал слухами сообщения о своей отставке. На встрече с журналистами он заявил, что подобные публикации возникают все семь лет его работы на должности главы региона. Он также пообещал обязательно уйти с поста, «но не сейчас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Все семь лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год: весной и осенью. Я не буду строить догадки, почему именно в эти периоды, но удивительная регулярность. Весной меня должны снять за упущения в работе, а осенью должны отправить на повышение на федеральную должность»,— сказал господин Травников в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года (запись выступления доступна на YouTube областного канала ОТС).

Андрей Травников отметил, что не может объяснить, «как эти слухи рождаются». «Честно отвечу, что я обязательно уйду, но не сейчас»,— заключил он.

Сообщения о возможной отставке Андрея Травникова распространились на этой неделе в региональных Telegram-каналах. Со ссылкой на источники там писали, что господина Травникова может сменить первый вице-губернатор Красноярского края Сергея Пономаренко. Один из собеседников «Сибирского экспресса» утверждал, что в региональных органах власти действительно распространяются такие слухи, иных доказательств не было.