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Коммерсантъ FM
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ЦБ выявил факты манипулирования рынком через Telegram-канал об инвестициях

Банк России выявил новую схему манипулирования рынком акций, организованную администратором Telegram-канала Fibo Trade Борисом Смирновым. С 2023 по 2024 год он, по данным регулятора, совершал сделки с низколиквидными активами, искусственно завышая их цену за счет агрессивных заявок на покупку.

Борис Смирнов продавал пакеты акций по завышенным ценам, что провоцировало волатильность. Он использовал личный счет для сделок с 14 ценных бумагами, включая акции «Калужской сбытовой компании», «Россети Северо-Запад», «ТНС энерго Воронеж», «Яковлев» и другие. Регулятор отметил, что такие шаги приводили к значительным отклонениям в стоимости активов.

Помимо этого, Борис Смирнов, являясь администратором Telegram-канала с более чем 13 тыс. подписчиков, публиковал в нем заведомо ложную информацию о сделках с ценными бумагами, затем де-факто совершая обратные заявленному действия на рынке (например, продажу вместо покупки).

Также инвестор мог размещать данные о намерении провести операции с конкретными ценными бумагами, но в дальнейшем сделок не совершал. Это увеличивало активность трейдеров на рынке соответствующей ценной бумаги в близкое к моменту подобной публикации время.

В результате Борис Смирнов привлечен к административной ответственности за манипулирование рынком. Банк России выдал ему предписание о недопущении подобных нарушений в будущем и направил предписания профессиональным участникам рынка, Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже приостановить сделки и операции по его торговым счетам.

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