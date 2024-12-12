Госдолг России за девять месяцев вырос на 4,3% и составил 26,7 млрд руб.

Государственный долг России за период с января по сентябрь 2024 года увеличился на 4,3%, его значение по состоянию на 1 октября составляет 26,707 млрд руб. Это следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 9 месяцев текущего года (.pdf).

«За январь—сентябрь 2024 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 111,5 млрд руб., или на 4,3%, и по состоянию на 1 октября 2024 года составил 26 706,7 млрд руб., или 13,6% ВВП (оценка)»,— сказано в размещенном на сайте палаты докладе.

Внутренний долг увеличился на 4,6 %, или на 948,1 млрд руб., составив 21 760,8 млрд руб., внешний долг в рублевом эквиваленте вырос на 163,4 млрд руб. (3,4 %), показав значение в 4 945,9 млрд руб.

«Увеличение государственного внутреннего долга, выраженного в государственных ценных бумагах, за январь—сентябрь 2024 года произошло за счет увеличения объема государственного долга по ОФЗ-ПД на сумму 722 443 млн руб., или на 6,6%, объема госдолга по ОФЗ-ПК — на сумму 238 603 млн руб., или на 3,1%, объема госдолга по ОФЗ-ИН на 87 706 млн руб., или на 7,5%»,— говорится в докладе.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1 649,9 млрд руб., отметили аудиторы.

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