Госдолг снова растет в цене

Доходность длинных выпусков ОФЗ после двухнедельного перерыва вернулась к уровням, превышающим 17% годовых. Резкий рост ставок на долговом рынке связан с высокими инфляционными ожиданиями участников рынка и ростом геополитических рисков. Эксперты не исключают подъема ключевой ставки до 23% на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ. При этом доходность длинных ОФЗ к этому времени может достигнуть 18% годовых, коротких бумаг — до 22,5% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам торгов на рынке гособлигаций в среду 20 ноября доходности долгосрочных выпусков ОФЗ превысили 17% годовых. При этом за последнюю неделю ставки выросли на 57–59 базисных пунктов (б. п.) и вернулись на уровни, на которых они находились двумя неделями ранее. Доходности более коротких выпусков выросли менее значительно. Так, доходности ОФЗ со сроком обращения от одного года до трех лет прибавили 18–48 б. п., поднявшись до 20,1–21,3% годовых, ставки среднесрочных бумаг выросли на 36–41 б. п., до 18–20,1% годовых. Главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак отмечает снижение котировок облигаций с переменным купоном в среднем на 0,18%. Ставки росли на фоне сокращения торговой активности инвесторов. По оценке господина Ермака, за неделю, закончившуюся 19 ноября, объем сделок составил 60 млрд руб., тогда как неделей ранее превышал 71 млрд руб.

Главной причиной резкого роста доходностей стали жесткие заявления главы Банка России в отношении монетарной политики на фоне ускорения инфляции в начале месяца.

На минувшей неделе Росстат сообщил о том, что на 11 ноября инфляция составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% неделей ранее. В таких условиях инфляционные ожидания населения, даже несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, остаются на высоком уровне. По данным опроса «ИнФОМ», проведенного для ЦБ, в ноябре ожидания остались на уровне 13,4% — максимальном значении с начала года. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, это повышает вероятность подъема ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 20 декабря. В базовом сценарии в банке ожидают повышения ключевой ставки еще на 200 б. п., до 23%.

Более сильная реакция длинных ОФЗ связана с предыдущим периодом чрезмерного оптимизма на рынке после победы Дональда Трампа на выборах президента США. С 6 ноября по минувшую пятницу, 15 ноября, индекс гособлигаций Московской биржи RGBI вырос более чем на 4% и впервые с начала октября закрепился выше уровня 100 пунктов. «Некоторые участники рынка стали надеяться на улучшение геополитической ситуации и, соответственно, решили добавить риска в свои портфели. Это привело к краткосрочному росту цен долгосрочных выпусков ОФЗ»,— отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов.

Однако на текущей неделе, на фоне данных по инфляции и обострения геополитической обстановки, оптимизма у управляющих поубавилось.

В сложившихся условиях аналитики и управляющие не исключают дальнейшего роста ставок. Михаил Васильев предполагает, что доходности коротких ОФЗ могут подняться до 21,5–22,5% годовых, среднесрочных — до 20–21%, длинных — до 17–18% годовых. Однако даже в таких условиях, как указывает ведущий управляющий активами с фиксированной доходностью «ТКБ Инвестмент Партнерс» Артемий Доброхотов, ряд инвесторов продолжает проявлять интерес к первичным размещениям ОФЗ, учитывая возможность фиксации высоких ставок на длительный срок. В среду 20 ноября Минфин разместил 15-летние облигации на 26 млрд руб., при этом средневзвешенная доходность составила 17,31% годовых.

Виталий Гайдаев