Как вводилась и отменялась оценка по поведению в СССР

Оценки за поведение выставлялись в школах Российской империи. Но после революции нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский в 1918 году отменил любые отметки в принципе, запретив «применение балльной системы для оценки познаний и поведения учащихся во всех без исключения случаях школьной практики». Они вернулись в советские школы в 1943 году, когда нарком просвещения РСФСР Владимир Потемкин утвердил «Правила для учащихся». В 1944 году он же издал постановление «О введении цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся». В нем говорилось, что пятерка ставится «за безупречное поведение учащегося», а тройка — «за серьезное нарушение поведения». Двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.

В 1970 году министром просвещения СССР Михаилом Прокофьевым была утверждена новая инструкция. Вместо пятибалльной вводилась система словесных характеристик поведения — «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Так, «примерное» поведение предполагало, что школьник «старательно учится» и активно участвует в общественной жизни класса и школы. «Удовлетворительное» поведение предполагало выполнение основных требований школы. «Неуд» грозил ученикам, «систематически не выполняющим основных обязанностей» и не подчиняющимся требованиям школы и учителей. Годовой «неуд» по поведению грозил учащимся выпускных классов недопуском к экзаменам. Вместо аттестата они получали справку о том, что «прослушали курс средней общеобразовательной школы».

В марте 1989 года отметки за поведение и прилежание были упразднены письмом Министерства народного образования РСФСР. Документ подчеркивал, что такая оценка больше не ставится ни в классный журнал, ни в дневник учащегося. Александр Воронов