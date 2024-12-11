В каких странах ставятся оценки за поведение в школах

В Норвегии оценки за поведение в школах ставят с 1939 года дважды в год начиная с восьмого класса. На оценку влияет соблюдение правил: например, нельзя опаздывать, есть в классе и покидать территорию школы.

В октябре 2024 года в Италии в школах ввели систему оценки поведения учащихся: если балл ниже шести из десяти, ученик должен пройти тест по гражданскому воспитанию, а если ниже пяти — то автоматически остается на второй год вне зависимости от успеваемости. В случае нападения на учителя предусмотрены штрафы до €1 тыс.

В Польше оценки за поведение ставят начиная с четвертого класса, когда дети переходят в среднюю школу. Учитывается дисциплина на уроках, выполнение домашних заданий, соблюдение школьных правил, а также уважение к одноклассникам и учителям. Оценки ставятся по шестибалльной шкале и могут повлиять на итоговую оценку по предмету.

В Китае существует система социального рейтинга, которая начинается в школе и называется «учебный рейтинг». Учитываются не только индивидуальные достижения, но и вклад ученика в работу коллектива, его способность работать в команде. Низкие оценки за поведение могут ограничить возможность поступления в престижные вузы.

В США система оценок за поведение варьируется в зависимости от штата. Для проблемных учащихся могут разрабатываться индивидуальные планы поведения (Behavior Intervention Plans, BIP).