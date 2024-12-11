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Коммерсантъ FM
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В работе WhatsApp в России произошел сбой

Пользователи из нескольких регионов России фиксируют массовые сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), следует из данных сайта «Детектор сбоев» от Brand Analytics. По данным сервиса Сбой.рф, всего на работу мессенджера поступило более 2 тыс. жалоб.

Сбои зафиксированы также в остальных странах, там же не работают и остальные сервисы Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) — Instagram и Facebook, следует из данных Downdetector. На работу Instagram пожаловалось более 70 тыс. пользователей. На территории России оба сервиса заблокированы.

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