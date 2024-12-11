В Абхазии создадут реестр получивших гражданство

Парламент Абхазии принял ряд поправок к закону о гражданстве. Теперь в стране будет создан реестр, куда будут вноситься все принятые в гражданство и основания, по которым они приняты. Кроме того, все вступающие в гражданство Абхазии должны будут приносить клятву на абхазском языке.

«У нас часто возникают вопросы, сколько человек мы приняли в гражданство в последние годы и на каких основаниях. Но таких данных нет. Создание реестра снимет эти вопросы и сделает процесс приема в гражданство более прозрачным»,— сказал на заседании парламента депутат Даут Хутаба (цитата по «РИА Новости»). Поправки к закону вступят в силу с мая 2025 года.

Между Россией и Абхазией действует соглашение о двойном гражданстве. Оно было ратифицировано президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году. Россияне могут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из стран.