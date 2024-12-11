Путин сообщил о подготовке к «Прямой линии» с помощью нейросети GigaChat

Президент Владимир Путин сообщил, что нейросеть «Сбера» GigaChat помогла ему в подготовке к «Прямой линии», запланированной на 19 декабря. По словам президента, нейросеть определила приоритетные темы вопросов граждан, которые будут озвучены на пресс-конференции. Благодаря этому, как пояснил Владимир Путин, ему будет легче подготовиться.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ясно, к каким вопросам нужно готовиться. Каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия»,— сказал Владимир Путин перед международной конференцией AI Journey (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что возможности искусственного интеллекта облегчают не только его работу и помогают понять, на чем государство должно сосредоточить свое внимание. Глава «Сбера» Герман Греф, в свою очередь, отметил, что использовать GigaChat при подготовке к «Прямой линии» предложила использовать администрация президента, а не сам банк.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00 мск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в 2024 году, как и в прошлом году, «Прямую линию» объединят с итоговой пресс-конференцией президента.