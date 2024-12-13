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Коммерсантъ FM
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Роме Кузнецову оплачена реабилитация

6 декабря на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Липецк» мы рассказали историю шестилетнего Ромы Кузнецова из Липецкой области («Забытые слова», Оксана Пашина). Летом мальчик тяжело пострадал в ДТП. После двух операций он три недели был в коме, а когда пришел в себя, не держал голову и не разговаривал. Рома прошел курс реабилитации в подмосковном центре «Три сестры» — научился ходить с опорой, немного говорить. Нужны еще как минимум два курса, но у его семьи нет средств, чтобы их оплатить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 189 650 руб.) собрана. Родители Ромы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Рома Кузнецов

Рома Кузнецов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Рома Кузнецов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 6 декабря 12675 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Липецк», «Марий Эл», «Хакасия», «Иртыш», а также 132 региональных СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 103 детям на 35 739 630 руб.

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