Суд признал незаконным торговый комплекс на площади перед Центральным рынком

Арбитражный суд Пермского края отказал предпринимателю Эльчину Шальмиеву в иске к департаменту экономики и промышленной политики Перми. Бизнесмен требовал признать незаконным решение мэрии расторгнуть с ним договор на аренду земельного участка на площади перед входом у Центрального рынка (ул. Попова, 61/1). Участок площадью 174 кв. м ИП арендовал у города в 2016 году и установил на нем НТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

В феврале 2024 года между ИП Шальмиевым и департаментом было подписано допсоглашение о продлении договора при условии соблюдения требований Правил благоустройства. Однако в марте департамент провел обследование НТО и уведомил господина Шальмиева об одностороннем отказе от исполнения договора «в связи с нарушением вида и специализации торгового объекта» и несоблюдением прописанных требований.

По результатам обследования объекта было выявлено сооружение, состоящее из девяти самостоятельных нестационарных объектов (восьми павильонов и одного киоска), и имеющее восемь входных групп: «Покупка-продажа сотовых телефонов, скупка золота и техники», «МОВI 59 скупка», «МТС», «mi-лайн», «Деньги России», «TELE 2», «Цветы 24 онлайн» и киоск в составе объекта «24 часа СКУПКА».

Чиновники обнаружили, что торговый комплекс не соответствует виду НТО, также в нем продаются не только товары, как было записано в договоре аренды, но и предоставляются услуги (сотовая связь, ремонт телефонов, выдача микрозаймов).

Решение суда не вступило в законную силу.

Согласно базе Rusprofile, ИП Шальмиев зарегистрирован в 2007 году. Основным видом деятельности числятся аренда и управление имуществом, а также техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. В 2023 году он продал часть территории Центрального рынка под застройку девелоперу «Ингрупп».