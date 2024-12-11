«Мошенники адаптируются к новым условиям сделок, а покупатели пострадают»

На этой неделе депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать деньги от продажи жилья для проверки сделки. По мнению парламентария, это затруднит деятельность мошенников, которые по телефону убеждают собственника, что его права на квартиру в опасности, а чтобы их сохранить, нужно оформить якобы фиктивную продажу с дальнейшим перечислением денег «сотрудникам» правоохранительных органов. Эксперт по недвижимости Оксана Волкова пояснила «Ъ-Ростов», какие сложности могут ожидать продавцов и покупателей жилья после реализации идеи депутата.

Оксана Волкова

Фото: предоставлено автором

«Безусловно, идея выглядит как попытка снизить количество мошеннических сделок и защитить граждан. Однако реализация такого подхода может принести больше сложностей, чем пользы. Любая сделка с недвижимостью — сложный, многосоставной процесс. Она включает проверку документов, анализ продавца и покупателя, изучение истории объекта недвижимости, подготовку справок и согласование договора купли-продажи. На это уходит две-три недели даже в идеальных условиях.

Добавление обязательной блокировки средств на семь дней создаст стрессовую ситуацию как для продавцов, так и для покупателей. Продавцы будут переживать за сохранность своих средств, особенно учитывая текущую нестабильность банковской системы и возможность обесценивания рынка недвижимости. Покупатели же окажутся в ситуации, когда объект недвижимости еще не принадлежит им, а средства уже выведены из оборота.

Мошенники рано или поздно адаптируются к новым условиям проведения сделок, а добропорядочные покупатели пострадают. Противодействие мошенничеству через механическое добавление временных блокировок средств вряд ли будет эффективным. Практика показывает, что мошенники “ведут” жертву на протяжении недель, еще семь дней не станут для них препятствием. Напротив, такие меры могут дать им дополнительные возможности для манипуляций.

Возникают и вопросы к проверке “добровольности” сделки. Если для этого планируется создавать специализированные органы, то, где брать специалистов, способных объективно оценить такие нюансы? Не вызовет ли это еще больше рисков утечки персональных данных, которыми могут воспользоваться злоумышленники?

Новые ограничения могут подтолкнуть рынок к возврату к наличным расчетам, что увеличивает риски сделок и усложняет процесс. Профессиональные игроки рынка уже адаптировались к ранее введенным ограничениям, включая закрытие информации из ЕГРН, и имеют относительно безопасные способы расчетов через банковские сервисы.

Для борьбы с мошенничеством важно не создавать новые барьеры для добропорядочных граждан, а повышать правовую грамотность, улучшать доступ к профессиональной помощи и работать над усилением ответственности за утечку персональных данных».