Киностудия «Союзмультфильм» подала 163 иска к кубанским предпринимателям

Киностудия «Союзмультфильм» с начала года подала 163 исковых заявления к кубанским предпринимателям и компаниям за неправомерное использование ее мультипликационных персонажей, подсчитал «Ъ-Кубань». Речь идет о героях мультфильмов, среди которых Чебурашка, Волк, Львенок, Винни-Пух и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый иск был подан в Арбитражный суд Краснодарского края 1 февраля, последний — 5 ноября. Истцами выступают головное АО «Киностудия “Союзмультфилм”» и его «дочка» — ООО «Союзмульфильм».

Киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году. В производстве киностудии около 1,5 тыс. анимационных фильмов. Наиболее известные персонажи «Союзмультфильма», на которые компания зарегистрировала права: Винни Пух, Чебурашка, Крокодил Гена, Карлсон, Кот Матроскин, Волк и Заяц («Ну, погоди!»).

В числе ответчиков индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей в разных городах Краснодарского края и фирмы, в том числе крупные торговые сети. Сумма исковых требований в среднем составляет 50 тыс. руб.

К примеру, с ООО «Абинскрыбхоз» в пользу ООО «Союзмультфильм» суд взыскал 25 тыс. руб. за нарушение исключительных авторских прав на рисунки Волка и Зайца. Предприниматель Кнарик Слоян выплатит киностудии 50 тыс. руб. за использование Чебурашки. С АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит») «Союзмультфильм» требует 100 тыс. руб. компенсации, судебное разбирательство отложено. Ранее ритейлер выплатил киностудии 280 тыс. руб. за нарушение исключительных авторских прав на персонажей Котенок Гав и Щенок Шарик.

Часть исков, поданных в первой половине года, удовлетворена судом, еще часть завершилась мировыми соглашениями, остальные находятся на расмотрении.

Годом ранее в пресс-службе «Союзмультфильма» «Ъ-Кубань» рассказали, что команда юридического управления киностудии ведет масштабную работу по выявлению незаконного использования анимационных образов. Так, по результатам прошлогодней проверки по всей России было обнаружено свыше 6 тыс. нарушений и подано более 5 тыс. претензий о защите прав кинокомпании на популярные анимационные образы. Выявляются в основном подобные нарушения путем мониторинга открытых источников в сети интернет. Цена иска в каждом конкретном случае варьируется в зависимости от объема продукции, масштаба ее распространения и др.

Наталья Решетняк