МУП «КТТУ» потратит 9 млн рублей на ремонт дорог на объектах в Краснодаре

МУП «КТТУ» инвестирует 9 млн руб. на ремонт автомобильных дорог на своих объектах. Сведения об этом содержатся на портале «Госзакупки».

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Информация о закупке была размещена 27 ноября. Итоги подвели 5 декабря.

Работы планируют провести в троллейбусных депо №1 и №2 по улицам Дзержинского и Селезнева. Среди мест выполнения ремонтных работ также значится Восточное трамвайное депо, Западное депо, мастерские по ремонту состава и служба энергохозяйства.

Стоимость единицы работы составляет 7 млн руб. Срок выполнения работ по договору — до 30 декабря следующего года.

Алина Зорина