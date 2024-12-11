МУП «КТТУ» потратит 9 млн рублей на ремонт дорог на объектах в Краснодаре
МУП «КТТУ» инвестирует 9 млн руб. на ремонт автомобильных дорог на своих объектах. Сведения об этом содержатся на портале «Госзакупки».
Фото: 93.ru
Информация о закупке была размещена 27 ноября. Итоги подвели 5 декабря.
Работы планируют провести в троллейбусных депо №1 и №2 по улицам Дзержинского и Селезнева. Среди мест выполнения ремонтных работ также значится Восточное трамвайное депо, Западное депо, мастерские по ремонту состава и служба энергохозяйства.
Стоимость единицы работы составляет 7 млн руб. Срок выполнения работ по договору — до 30 декабря следующего года.