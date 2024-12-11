Экс-член молодежного парламента ушел в науку

Бывший член краевого молодежного парламента Рустам Плотников ликвидировал ИП, говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Изменение в ЕГРЮЛ внесено 10 декабря. Господин Плотников открыл ИП в 2018 году, его основным видом деятельности были аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Вчера стало известно, что Рустам Плотников вышел из состава участников ООО «Оптово-розничный рынок “Прикамье”», его доля 16,6% перешла к Софье Плотниковой.

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Источник, знакомый с ситуацией, связал выход господина Плотникова из бизнеса с тем, что он стал преподавать в вузе. Согласно открытым данным, Рустам Плотников минувшей осенью трудоустроился ассистентом (по совместительству) на кафедру экономики и финансов Пермского национального исследовательского политехнического университета.

На сайте вуза указано, что диплом о высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации магистра он получил в 2020 году. Ассистент имеет четырехлетний научно-педагогический стаж, сфера его научных интересов — вопросы инвестиционного развития, математического моделирования функционирования региональной экономики. У господина Плотникова шесть опубликованных научных статей.

Бывший член краевого молодежного парламента Рустам Плотников является сыном депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Ранее сообщалось, что Плотников-младший занял должность помощника президента краевого фонда содействия правоохранительным органам «Прикамье» Александра Марканова.