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Коммерсантъ FM
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«Проводник» в Windows 11 сможет открывать закрытые вкладки после перезагрузки

Американская корпорация Microsoft добавила в бета-версию операционной системы Windows 11 возможность запоминать открытые окна и вкладки и открывать их после перезагрузки ОС. Скачать предварительную сборку Windows могут только участники программы Insider.

Для активации функции нужно в настройках «Проводника» выбрать опцию «Восстанавливать предыдущие окна папок при входе в систему». Тогда при перезагрузке системы окна и вкладки будут открыты заново. Также окна будут восстанавливаться после повторного включения компьютера, то есть можно перезагрузить или выключить компьютер, а затем включить «Проводник» и восстановить все вкладки и окна.

Функция доступна только в версии Beta Windows 11 KB5046733 (сборка 22635.4580). Когда все пользователи Windows 11 смогут воспользоваться нововведением, пока неизвестно.

Евгений Федуненко

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