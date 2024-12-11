В YouTube появился дубляж на иностранных языках с помощью ИИ

Видеосервис YouTube сделал доступной для сотен тысяч каналов функцию автоматического дубляжа видео на иностранные языки с помощью нейросети Gemini. Перевести свои ролики на иностранные языки с помощью нововведения смогут авторы видео образовательного и познавательного содержания. Ранее функция находилась в бета-версии и была доступна ограниченному кругу авторов.

Для дубляжа ролика на иностранный язык нужно просто загрузить видео, после чего YouTube сам определит исходный язык и предложит дублированные версии на различных языках. Поддерживаются английский, немецкий, французский, индонезийский, хинди, итальянский, испанский, японский и португальский языки.

В Google предупреждают об ограниченных возможностях ИИ-ассистента Gemini, из-за чего он может допускать грамматические ошибки и отличаться по тембру от диктора. В будущем автоматическому переводчику добавят выразительности.

Большие языковые модели могут значительно сократить дефицит работающих с текстами, подробнее об этом — в материале «ИИ прогонит грамотных с биржи труда».

Евгений Федуненко