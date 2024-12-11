Учредителем увельского производителя кормов стал иностранный инвестиционный фонд

Инвестиционная компания со штаб-квартирой в Ереване Balchug Capital приобрела производителя кормов ООО «Радуга» из поселка Увельский Челябинской области. Сведения появились в едином государственном реестре юридических лиц.

ООО «Радуга», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2016 году. Ранее компанией руководил и владел бизнесмен Владимир Зяблин, создавший бренд «Увелка» (ООО «Ресурс»). В 2022-2023 годах организацию возглавил его сын Виталий Зяблин. В апреле 2023 года управление производством передали Сергею Крутову, в мае Владимир Зяблин скончался. Выручка компании за 2023 год составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 154,6 млн руб.

Balchug Capital основана в 2010 году Давидом Амаряном. Он является генеральным директором и курирует всю инвестиционную деятельность. По информации с сайта компании, ереванская организация специализируется на краткосрочных, долгосрочных и ликвидных стратегиях, а также на инвестициях в частный капитал. В 2023 году Balchug Capital приобрел торговый центр «Метрополис» на севере Москвы и бизнес-центр «Пулково Скай» в Санкт-Петербурге.

Виталина Ярховска