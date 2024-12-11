Главные новости к утру 11 декабря

Украинская армия использовала дальнобойное оружие для удара по Енакиево в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. В районах рядом с местом происшествия проходит добровольная эвакуация жителей.

Окружной военный суд в закрытом режиме рассматривает уголовное дело в отношении семи военнослужащих ВСУ, которые вторглись в Курскую область в составе украинских вооруженных формирований. Срок ареста подсудимых продлен на полгода.

Временное правительство Сирии сформировано и будет работать до марта 2025 года, обеспечивая безопасность и сохраняя стабильность институтов власти, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед аль-Башир.

Захватившие власть в Сирии группировки вошли в город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, который находился под контролем «Сирийских демократических сил».

Администрация уходящего президента США Джо Байдена может исключить группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) из списка террористических организаций, сообщил телеканал NBC News.

Система ПВО за ночь уничтожила десять беспилотников самолетного типа над Брянской областью, пострадавших нет. Возникший после атаки БПЛА пожар на предприятии в Брянске ликвидирован. Ракетной атаке также подвергся Таганрог в Ростовской области, повреждено промпредприятие, сгорело 14 автомобилей.

Как сообщили «Ъ» в Минпромторге, лимиты бюджетного субсидирования, выделенные на этот год на программу промышленной ипотеки, почти исчерпаны. Оставшиеся 43 млн руб. из 7,2 млрд руб. лимитов на возмещение недополучаемых банками процентных доходов распределят в течение декабря.

Администрация уходящего президента США Джо Байдена может в ближайшее время ужесточить ограничения на экспорт нефти из России и ввести санкции против перевозящего углеводороды из РФ танкерного флота. Об этом сообщил Bloomberg.

Как узнал «Ъ», золотодобывающая компания «Полюс» планирует увеличить производство в два раза, вложив до $7,8 млрд в запуск трех проектов мощностью до 3,5 млн унций золота в год. В результате компания может занять второе место среди мировых золотодобытчиков после американской Newmont.

Чехия может уступить требованию Словакии и сохранить исключение из санкций ЕС на импорт продуктов из российской нефти, написал чешский новостной портал Denikn.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала NBC заявил, что Россия готова рассмотреть возможность нового обмена заключенными со странами Запада.

Российские онлайн-кинотеатры осенью сократили на одну треть количество премьер, хотя зрительский интерес к ним на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, узнал «Ъ» из данных «Индекса Кинопоиска Pro».

Полиция провела в ряде городов Германии обыски в офисах спортивного производителя Adidas. Расследование связано с возможным нарушением таможенного и налогового оформления товаров, импортированных в ФРГ с 2019 года.

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