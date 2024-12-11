Bloomberg: Джо Байден может ужесточить санкции против нефтяного экспорта из РФ

Администрация уходящего президента США Джо Байдена может в ближайшее время ужесточить ограничения на экспорт нефти из России. Об этом сообщил Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz/File Photo, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz/File Photo, Reuters

Неназванные источники агентства, знакомые с «конфиденциальными обсуждениями», утверждают, что Вашингтон рассматривает введение санкций, аналогичных тем, которые были задействованы ранее в отношении нефтяного сектора Ирана. Эти меры затронут и покупателей российской нефти, в том числе Китая и Индии, что может спровоцировать рост цен на энергоносители и усилить напряженность в мировой экономике.

Авторы материала отметили, что господин Байден «долго сопротивлялся» этому шагу из-за опасений, что это действительно может вызвать стремительный рост цен на энергоносители, особенно в преддверии прошедших в ноябре президентских выборов в США. Но с падением цен на нефть на фоне глобального переизбытка и ростом опасений, что избранный президент США Дональд Трамп может заставить Украину «заключить быструю сделку с Россией», администрация Джо Байдена стала открыта «для более агрессивных действий», считают собеседники Bloomberg.

Кроме того, США могут ввести новые санкции против танкерного флота, который, по мнению Вашингтона, продолжает перевозить российскую нефть, говорится в статье.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США продолжат принимать решительные меры, связанные с дальнейшим ужесточением санкций в отношении России. В начале ноября возглавляемое госпожой Йеллен ведомство ввело санкции против Газпромбанка, запретив тем самым оплачивать через него российский трубопроводный газ, поставляемый в страны ЕС. К концу 2024 года Евросоюз также планирует согласовать 15-й пакет санкций, направленный против танкеров, перевозящих российскую нефть, однако у стран не получается согласовать его из-за ряда вопросов. В частности, государства не могут решить, стоит ли отменять норму, позволяющую Чехии, Словакии и Венгрии получать нефть из России.

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