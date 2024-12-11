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Коммерсантъ FM
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Новые власти Сирии заявили о контроле над городом Дейр-эз-Зор

Представители командования захвативших власть в Сирии группировок заявили о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, сообщила сирийская газета «Аль-Ватан». Ранее в городе базировались так называемые Сирийские демократические силы, которых поддерживали США. Новые власти Сирии не допустят, чтобы какая-либо часть территории вышла из-под контроля Дамаска, сообщил телеканалу «Аль-Джазира» представитель политуправления сирийских группировок.

По его словам, новое руководство арабской республики стремится восстановить территориальную целостность страны, «следуя пожеланиям ее народа». Собеседник журналистов добавил, что Дамаск уже заверил все этнические и религиозные группы Сирии в сохранности их собственности и мест отправления культа. Это касается христиан, друзов и курдов, уточнил он.

В сообщении «Аль-Джазиры» по поводу Дейр-эз-Зора сказано, что телеканал проверяет подлинность видео, ранее опубликованного в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сирийским управлением военными операциями. На кадрах — колонны вооруженных людей подъезжают к административному центру провинции Дейр-эз-Зор, не встречая сопротивления.

«После освобождения восточных и западных окраин Дейр-эз-Зора и бегства оттуда сил режима (бывшего президента Сирии Башара Асада.— "Ъ") и иранских ополченцев мы объявляем город Дейр-эз-Зор и его аэродром полностью освобожденным»,— заявил подполковник Хасан Абдель Гани (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что контролируемый курдскими формированиями город Манбидж перешел под контроль сторонников новых сирийских властей.

Вооруженные оппозиционные группы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября и 8 декабря вошли в Дамаск, после чего правительственные силы покинули город. Президент Башар Асад ушел в отставку и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Процесс координировал глава прежнего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Вчера, 10 декабря, соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года.

Подробнее о смене власти в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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