Новые власти Сирии заявили о контроле над городом Дейр-эз-Зор

Представители командования захвативших власть в Сирии группировок заявили о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, сообщила сирийская газета «Аль-Ватан». Ранее в городе базировались так называемые Сирийские демократические силы, которых поддерживали США. Новые власти Сирии не допустят, чтобы какая-либо часть территории вышла из-под контроля Дамаска, сообщил телеканалу «Аль-Джазира» представитель политуправления сирийских группировок.

По его словам, новое руководство арабской республики стремится восстановить территориальную целостность страны, «следуя пожеланиям ее народа». Собеседник журналистов добавил, что Дамаск уже заверил все этнические и религиозные группы Сирии в сохранности их собственности и мест отправления культа. Это касается христиан, друзов и курдов, уточнил он.

В сообщении «Аль-Джазиры» по поводу Дейр-эз-Зора сказано, что телеканал проверяет подлинность видео, ранее опубликованного в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сирийским управлением военными операциями. На кадрах — колонны вооруженных людей подъезжают к административному центру провинции Дейр-эз-Зор, не встречая сопротивления.

«После освобождения восточных и западных окраин Дейр-эз-Зора и бегства оттуда сил режима (бывшего президента Сирии Башара Асада.— "Ъ") и иранских ополченцев мы объявляем город Дейр-эз-Зор и его аэродром полностью освобожденным»,— заявил подполковник Хасан Абдель Гани (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что контролируемый курдскими формированиями город Манбидж перешел под контроль сторонников новых сирийских властей.

Вооруженные оппозиционные группы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября и 8 декабря вошли в Дамаск, после чего правительственные силы покинули город. Президент Башар Асад ушел в отставку и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Процесс координировал глава прежнего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Вчера, 10 декабря, соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года.

Подробнее о смене власти в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».