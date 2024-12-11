Bloomberg: в офисах Adidas в ряде городов Германии прошли обыски

Правоохранители Германии провели обыски в офисах производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя компании. Первым о проведенном рейде написал немецкий журнал Manager Magazine.

Уточняется, что немецкая полиция проводит расследование, связанное с возможным нарушением правил таможенного и налогового оформления товаров, импортированных в ФРГ с 2019 года.

Представитель Adidas отметил, что фирма поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами в связи с этим расследованием на протяжении уже нескольких лет. «Компания не ожидает каких-либо существенных финансовых последствий»,— приводится в материале заявление Adidas.