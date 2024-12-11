Суд рассматривает уголовное дело против вторгшихся в Курскую область военных ВСУ

2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении вторгшихся в Курскую область военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС правоохранители. По их словам, на предварительных слушаниях арест семерым украинским военным продлен на полгода. Ранее об этом ходатайствовал гособвинитель. Судебное заседание проводится в закрытом режиме для обеспечения безопасности участников.

Все обвиняемые — граждане Украины. Среди подсудимых Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк. Их обвиняют в совершении теракта группой лиц, повлекшего тяжкие последствия (пп. «а», «в», ч. 2 ст. 205 УК РФ). Санкция в рамках названной статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет колонии.

По данным Генпрокуратуры России, задержанные военнослужащие 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ были арестованы в период с 13 по 15 сентября. Их действия в Кореневском районе Курской области, включая использование взрывных устройств и ведение огня по российским военным и мирным гражданам, нарушали суверенитет Российской Федерации. Следствие полагает, что после вторжения в курское приграничье обвиняемые оборудовали огневые позиции и командный пункт, воздействуя на работу органов власти и препятствуя эвакуации гражданских лиц.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент России Владимир Путин говорил, что украинская армия еще дважды использовала американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области после применения ВС РФ баллистической ракеты «Орешник». В конце ноября Минобороны России сообщило, что с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 36 тыс. человек.