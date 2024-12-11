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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 11 декабря

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства. Основной темой станет развитие угольной отрасли.

Совет федерации соберется на заседание.

Госдума проведет пленарное заседание.

В Москве состоится заседание ЦИК России.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Генпрокуратуры к ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент», которая входит в англо-голландскую Shell, о взыскании со структур Shell более €1 млрд ущерба за неисполнение компанией обязательств.

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск основательницы юридической компании Ани Багдасарян к автору спортивных онлайн-тренировок и индивидуальному предпринимателю Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) о защите прав потребителей.

В Ярославле состоится заседание Кировского районного суда по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, обвиняемого в угрозах убийством главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В суде будет допрошена, как ожидается, госпожа Мизулина.

Верховный суд России рассмотрит жалобу бывшего советника посольства РФ во Франции Игоря Кондрацкого на решение Мосгорсуда приговорить его к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену.

Верховный суд Карелии проведет заседание по делу в отношении трех местных жителей, обвиняемых в убийстве семи человек летом 2023 года в селе Деревянное, включая двух женщин, которые стали жертвами сексуального насилия.

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на решение приговорить к 18 годам колонии лидера преступного сообщества Георгия Углаву по прозвищу Тахи за совершение более чем 150 преступлений.

В Красноярске краевой суд огласит приговор 46-летнему Владиславу Харлашину, обвиняемому в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, угрозе убийством, сбыте наркотиков, видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов и проникновении в жилище.

В Челябинске состоится прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В Париже президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, представит кандидатуру нового премьер-министра.

В Вене планируется публикация ежемесячного доклада Организации стран — экспортеров нефти о положении на нефтяном рынке.

В Тирасполе пройдет пленарное заседание парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В повестке рассмотрение вопроса о введении чрезвычайного экономического положения из-за ситуации в энергетике в связи с возможным прекращение поставок российского газа.

В Йоханнесбурге пройдет заседание заместителей глав министерств финансов и центральных банков государств — членов Группы двадцати (G20).

В Страсбурге состоится заседание заместителей министров Совета Европы.

В Вашингтоне члены Палаты представителей Конгресса США проведут слушания по вопросу вывода американских войск из Афганистана.

Банк Канады объявит уровень процентных ставок на ближайшее время.

В Нью-Йорке состоится вручение премии в области прав человека Ripple of Hope Фонда за права человека имени Роберта Кеннеди.

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