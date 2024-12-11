Денис Пушилин сообщил об атаке ВСУ на Енакиево дальнобойным оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) с помощью дальнобойного оружия и ствольной артиллерии калибра 155 мм, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, пострадавших и погибших нет. Эвакуация населения одного из районов после атаки проходит добровольно.

В свою очередь, заместитель главы Енакиево Александр Деменков сообщил «РИА Новости», что в рамках добровольной эвакуации для жителей района ДСК подготовили безопасное место, «где они могут отдохнуть, есть питание». Он заявил, что эти меры приняты в целях безопасности населения после прилета четырех выпущенных ВСУ снарядов. Господин Деменков добавил, что в связи с происшествием медики, сотрудники МЧС и силовые структуры находятся в полной готовности.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением. 6 декабря он допустил размещение «Орешника» в Белоруссии.

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