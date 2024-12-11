Судье не дали выбрать из двух зол меньшее

Конституционный суд (КС) согласился с тем, что вмешательство судьи в дела следствия — это превышение должностных полномочий, а не преступление против правосудия. Такой вывод следует из отказного определения по жалобе экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной, которое опубликовано на сайте КС. Эксперт полагает, что налицо пересечение двух норм и какую применять — решает следователь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель Новосибирского облсуда Римма Шатовкина

Фото: 54.fsin.su Экс-председатель Новосибирского облсуда Римма Шатовкина

Фото: 54.fsin.su

В конце 2022 года Римму Шатовкину приговорили к трем годам лишения свободы условно за разглашение информации об обысках, планируемых в управлении областной администрации. По данным следствия, в июле 2018-го, будучи главой Новосибирского облсуда, госпожа Шатовкина истребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении чиновников управления по обеспечению деятельности мировых судей и поручила своему помощнику факсом отправить их в правительство области. Впоследствии сопроводительное письмо судьи и приложенные к нему копии документов сотрудники ФСБ изъяли в кабинете замначальника судебного управления обладминистрации Сергея Соколова. По мнению следствия, эта информация позволила ему уничтожить данные в телефоне и предпринять другие действия для сокрытия улик, что затруднило расследование и не позволило собрать доказательства получения взятки руководителем чиновника.

Как следует из определения, экс-судья просила КС проверить на соответствие Конституции нормы ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») в той части, которая позволяет распространить действие этой статьи на преступления, предусмотренные специальной нормой, а именно ст. 294 УК («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). По мнению заявительницы, объектом посягательства в данном случае были именно отношения в сфере судебной власти, в то время как превышение полномочий — более общая норма, предусматривающая ответственность за преступление против власти и интересов госслужбы.

КС с таким подходом не согласился. Должность судьи или главы федерального суда включена в перечень должностей госслужбы, напомнил суд, а следовательно, закон прямо предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности таких лиц за злоупотребление или превышение должностных полномочий. Спорная норма «подлежит применению с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, обеспечивает разграничение смежных деяний, не приводит к противоречивой правоприменительной практике по вопросу квалификации содеянного должностным лицом и не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявительницы», заключил суд.

Между двумя этими нормами действительно существует пересечение, считает адвокат «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов: действия судьи можно квалифицировать как по одной, так и по другой статье. Однако за воспрепятствование интересам правосудия в случае с судьей максимальный срок наказания — до четырех лет лишения свободы, а за превышение должностных полномочий — уже до семи, и, естественно, сторона обвинения из возможных норм всегда выбирает более тяжкую, поясняет эксперт. Логика же экс-судьи была в том, чтобы ее действия переквалифицировали с тяжкого состава на средней тяжести, что дало бы определенные преференции при назначении наказания. Заявительница совершенно логично ставила вопрос о наличии в этом вопросе правовой неопределенности, уверен господин Ларионов: не является нормальной ситуация, когда одно и то же преступление может быть квалифицировано по разным статьям, а какую применять — выбирает следователь. К сожалению, КС достаточно формально подошел к вопросу, хотя это был хороший повод, чтобы, например, предложить критерии, по которым действие двух статей можно было бы разграничить, резюмирует юрист.

Анастасия Корня