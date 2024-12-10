Суд арестовал бизнес и имущество владельца «Плеер.ру» Алексея Конышева

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) об аресте счетов индивидуального предпринимателя Алексея Конышева, основателя интернет-магазина «Плеер.ру». Обеспечительные меры введены также в отношении ООО «Восход» (основное юрлицо «Плеер.ру»). Денежные средства господина Конышева на всех расчетных счетах, включая счета компании, арестованы на сумму 9,7 млрд руб., следует из данных в картотеке суда.

ФНС подала иск 28 ноября, обвиняя Алексея Конышева в уклонении от уплаты налогов. Иск направлен против него и двух компаний: ООО «Восход» и ООО «Электрон» (бывшему юрлицу магазина). Налоговая служба выявила недоимку в размере почти 10 млрд руб. и потребовала ее взыскания.

Налоговая служба считает, что за время работы «Плеер.ру» несколько раз менял юрлица, но не изменил структуры бизнеса, местоположения или персонала. Алексей Конышев продолжал оставаться бенефициаром и получать деньги от индивидуальных предпринимателей, участвовавших в схеме сокрытия выручки и дробления бизнеса, утверждает ФНС.

Суд запретил господину Конышеву совершать регистрационные действия с земельными участками во Владимирской области стоимостью около 750 тыс. руб. и автомобилем BMW X7 на сумму 9,5 млн руб. Запрещены любые операции с товарным знаком PLEER.

В 2019 году у налоговой возникли претензии к «Плеер.ру». Магазин был закрыт на месяц после обысков ФСБ. В ходе проверки выявили «грубое нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники». В конце сентября 2024 года компания приостановила работу. Алексей Конышев объяснял «Ъ», что причина в нехватке денег на закупку товаров. Он также говорил, что планировал продать компанию, но сделка сорвалась.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».