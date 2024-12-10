Путин предложил обсудить возврат оценок за поведение в школах

Президент Владимир Путин поддержал идею вернуть оценки за поведение в школах. По его словам, этот вопрос требует обсуждения, сейчас окончательное решение он принять не готов. При этом, президент отметил, что в случае возвращения такой системы оценивания отметка за поведения «должна на что-то влиять» и быть равноценной другим оценкам.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников рассказал президенту о результатах встреч с учителями, директорами и студентами педагогических вузов в различных субъектах страны. По словам господина Иконникова, участники встреч указали на нарушение школьниками правил поведения. Он пояснил, что речь идет об агрессии, оскорблениях, применении физической силы и распространении в соцсетях слухов об учителях.

«Это происходит потому, что учащиеся пользуются своей безнаказанностью, ведь учитель имеет право только сделать замечание, может сделать запись в дневнике, пожаловаться родителю»,— сказал господин Иконников. По представленным им данным, 80% российских учителей и директоров школ, участвовавших во встречах, считают действенным возврат к оценкам за поведение.

«Я, честно, даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение... Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, нужно это обсудить как минимум»,— сказал президент.

Он отметил, что решение о возврате к оцениванию поведения необходимо обсудить со специалистами и родительским сообществом, но «постановка вопроса» у инициативы «абсолютно правильная».

Оценки за поведение выставлялись в школах Российской империи и СССР. Их отменили в 1989 году. 20 марта 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуться к такой системе оценивания. По его словам, дети с неудовлетворительной оценкой за поведение не должны быть допущены к выпускным госэкзаменам. В июне министр просвещения Сергей Кравцов с предложением главы СПЧ согласился, но отметил, что вопрос допуска к экзаменам нужно обсуждать и не принимать «спонтанных решений».