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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла проект об исключении организаций из списка запрещенных

Госдума приняла закон, который позволит исключить талибов из списка террористов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий механизм исключения организации из списка террористических, если она прекратила противоправную деятельность. В случае принятия такой закон позволит исключить из списка запрещенный в России «Талибан». О возможности исключения организации из списка неоднократно говорили представители власти.

Согласно законопроекту, исключить организацию из списка запрещенных можно будет по решению суда в том случае, если она прекратила осуществлять деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Проект был разработан группой депутатов и сенаторов, среди которых Василий Пискарев, Андрей Клишас и Дмитрий Вяткин. По их словам, законопроект позволит устранить правовой пробел в законодательстве.

Законопроект внесли в Госдуму 25 ноября. Его одобрил комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Накануне, 9 декабря, его поддержало и правительство.

Летом 2021 года власть в Афганистане захватил «Талибан», который был признан террористической организацией в России в 2003 году. Весной 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что движение является законной властью, поэтому нужно выстраивать с ним отношения. МИД и Минюст докладывали о возможности исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. В октябре директор ФСБ Александр Бортников говорил, что власти уже завершают работу над исключением движения из списка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «С "Талибана" снимут бан».

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