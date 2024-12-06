Проект об исключении организаций из списка запрещенных одобрен к первому чтению

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении механизма, позволяющего исключить организацию из списка террористических, если она прекратила противоправную деятельность. Этот проект позволит исключить из списка запрещенный в России «Талибан».

В решении комитета, опубликованном в думской базе законопроектов, говорится, что законопроект одобрен к принятию в первом чтении. Совету Госдумы комитет предложил включить рассмотрение проекта в порядок работы депутатов на 10 декабря.

Проект был внесен в Госдуму 26 ноября группой депутатов и сенаторов, среди которых — Василий Пискарев, Андрей Клишас и Дмитрий Вяткин. Изменения предлагается внести в ст. 6 закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из предложенной авторами редакции статьи следует, что исключить организацию из списка запрещенных в России можно будет по решению суда в случае, если организация прекратила осуществлять деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. В пояснительной записке говорилось, что проект нацелен на устранение правового пробела в законодательстве.

В списке террористических организаций, запрещенных в России, по состоянию на 7 ноября 2024 года числится 57 организаций, среди них — движение «Талибан». В октябре 2024 года директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что в России завершают работу над исключением движения из списка террористических организаций. Тогда же спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заверил, что решение уже принято на высшем уровне и требует лишь законного заверения.