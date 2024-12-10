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Коммерсантъ FM
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Путин поддержал идею ввести интегральную оценку знаний школьников

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил на заседании с Владимиром Путиным, что молодежь в стране не изучает надлежащим образом географию и литературу. По его словам, школьники концентрируются только на тех предметах, которые будут сдавать на ЕГЭ, из-за чего их знания по остальной программе оказываются ниже. Господин Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников. Президент идею поддержал.

В своей речи господин Фадеев сослался на результаты опроса ВЦИОМа, в котором респондентам задавались вопросы по школьной программе. «По литературе несколько каверзный вопрос. Кого убил Чичиков в поэме Гоголя "Мертвые души"? Среди молодежи правильный ответ "Никого" дали 7% респондентов. Среди старшего поколения — 22%»,— сказал глава СПЧ (цитата по сайту Кремля). На вопрос о том, куда впадает Волга, правильно ответили только 18% опрошенных молодых людей от 18 до 24 лет.

«На вопрос, куда впадает река Волга, ответ будет известным: Волга впадает в Каспийское море. Нужно, чтобы у всех наших детей был ясный и понятный ответ на вопросы подобного рода. Согласен полностью. Давайте оформим ваше предложение и проработаем с правительством»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что география и литература — важные предметы, «формирующие культурный код».

Минобрнауки ранее предложило внести изменения в перечни вступительных испытаний. Речь идет о наборе из нескольких экзаменов, которые абитуриент должен сдать для поступления в вуз. Например, технические вузы смогут потребовать от абитуриентов сдать физику, а не профильную математику.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».

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