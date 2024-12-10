Шестаков Александр Николаевич

Родился в Ленинграде в 1963 году. В 1988 году получил квалификацию инженера электросвязи, окончив ЛЭИС им. М. А. Бонч-Бруевича. В 1995 году завершил обучение в Центре мебельной промышленности в США в городе Хайпоинт. С 1985 по 1993 год работал в Ленинградском объединении по ремонту и изготовлению мебели «Уют» главным инженером, а затем и директором фабрики «Древтехдеталь».

Стал генеральным директором Первой мебельной фабрики в 1993 году. Сейчас он владеет этой компанией. В 2013 году был избран президентом Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России. С 2014 года член Совета по развитию лесного комплекса при правительстве Российской Федерации, а с 2016 года — член совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В 2022 году учредил строительную компанию City Solutions.