Вратарь «Колорадо» попал под размен

Известный российский голкипер Александр Георгиев, два года довольно успешно выступавший за «Колорадо Эвеланш», перешел в клуб-аутсайдер «Сан-Хосе Шаркс» вместе с соотечественником, форвардом Николаем Коваленко. Расстаться с Георгиевым, как и до этого с финном Юстусом Аннуненом, «Колорадо», одного из фаворитов сезона, вынудил неудачный старт регулярного чемпионата, во многом связанный с неуверенной игрой голкиперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нынешнем сезоне, в отличие от двух предыдущих, Александр Георгиев не отличался надежностью, поэтому «Колорадо» решил избавиться от российского голкипера

Фото: LM Otero, AP В нынешнем сезоне, в отличие от двух предыдущих, Александр Георгиев не отличался надежностью, поэтому «Колорадо» решил избавиться от российского голкипера

Фото: LM Otero, AP

НХЛ сообщила о обмене, который совершили клубы «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». «Колорадо» покинули два российских хоккеиста — вратарь Александр Георгиев и форвард Николай Коваленко. За них, а также право выбора в пятом и втором раундах двух ближайших драфтов новичков денверцы получили игроков тех же амплуа — Маккензи Блэквуда и Дживани Смита. Николай Коваленко, дебютировавший в НХЛ в прошлом сезоне, в текущем закрепился в основе «Колорадо». Но все-таки центральной фигурой обмена стал Александр Георгиев.

Это очень известный вратарь, который некоторое время выступал в «Нью-Йорк Рейнджерс» вместе со знаменитым соотечественником Игорем Шестеркиным.

В «Колорадо» Георгиев перешел в 2022 году сразу после того, как эта команда завоевала Кубок Стэнли.

А его решение заключить с клубом трехлетний контракт связывали прежде всего с желанием впервые в карьере приобрести статус основного голкипера, вакантный у денверцев после ухода Дарси Кемпера. В «Рейнджерс» на него рассчитывать было гораздо сложнее, учитывая присутствие молодого и безумно перспективного конкурента. Шестеркин в итоге удержал уровень и, даже несмотря на ряд срывов, несколько дней назад подписал со своим клубом новый гигантский контракт — на восемь лет и $92 млн. По сумме он стал рекордным для вратарей НХЛ.

Впрочем, и для Александра Георгиева все, казалось, сложилось неплохо. Он и в самом деле с ходу превратился в основного голкипера «Колорадо», а в первом своем сезоне в команде даже оказался лидером среди вратарей НХЛ по числу одержанных побед: их у него набралось сорок. В следующем первенстве Георгиев играл чуть менее ровно, но тоже достаточно хорошо, чтобы не ставить под сомнение правильность выбора денверцев. В сезоне же третьем с ним что-то произошло.

«Колорадо», который благодаря наличию таких суперзвезд, как нападающие Нейтан Маккиннон, признанный лучшим игроком предыдущего сезона, и Микко Рантанен, защитник Кейл Макар, котировался как один из безусловных его фаворитов, выступает крайне нестабильно.

Он занимает лишь четвертое место в своем дивизионе и, если не добавит, рискует не попасть в play-off.

Добавить же «Колорадо» мешали в том числе трансформировавшиеся из относительных в абсолютно бесспорные и чересчур заметные проблемы с формой голкиперов. О ней идеально рассказывают цифры. По проценту отраженных вратарями бросков — 88,8% в 29 матчах — «Колорадо» занимает 31-е, предпоследнее место в чемпионате, притом что входит в десятку наиболее крепких в обороне команд, если крепость измерять количеством созданных соперниками голевых моментов. А у Георгиева этот показатель чуточку ниже общекомандного.

Впрочем, первой жертвой вратарского кризиса в «Колорадо» оказался сменщик россиянина Юстус Аннунен, которого отправили в «Нэшвилл», взяв вместо него Скотта Уэджвуда. Позитивной для Александра Георгиева эта встряска точно не была. Например, в состоявшемся неделю назад матче против «Буффало» он пропустил четыре гола после восьми бросков в створ, а появившийся вместо россиянина в воротах Уэджвуд, не пропустивший ничего, помог команде все-таки ликвидировать отставание и победить.

Маккензи Блэквуд, которого «Колорадо» предпочел Александру Георгиеву,— отнюдь не топовый голкипер. Но у него как раз в этом сезоне со статистикой все более или менее в порядке.

Пропускал он три гола в среднем за матч, немногим меньше Георгиева, но это скорее следствие плохой игры в обороне «Сан-Хосе», клуба-аутсайдера, находящегося в подвальной части таблицы и на play-off вряд ли претендующего. Зато другие данные, характеризующие игру Блэквуда, которые собрал ресурс NHL Edge,— замечательные. Скажем, он восьмой в лиге по проценту отраженных бросков «повышенной опасности» — 84,2%. А если брать отрезок в календарный месяц, то просто по проценту отбитых бросков Блэквуда (у него он равен 92,3%) опережает только Филип Густавссон из «Миннесоты».

В «Сан-Хосе» Александр Георгиев, невзирая на свои свежие неудачи, видимо, легко забронирует за собой ранг первого номера. У него два конкурента. Один — чех Витек Ванечек — часто проваливается, другой — россиянин Ярослав Аскаров — в свои 22 года считается чрезвычайно талантливым, но пока в основном играет за фарм-клуб.

Алексей Доспехов