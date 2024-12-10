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На Ямале женщины до 30 лет с 1 января будут получать 3 млн на первого ребенка

С 1 января 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обновят программу «Молодая семья». Новые меры поддержки будут распространяться на молодые семьи, в которых рождается первый ребенок. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На Ямале женщины до 30 лет с 1 января будут получать 3 млн на первого ребенка

На Ямале женщины до 30 лет с 1 января будут получать 3 млн на первого ребенка

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

На Ямале женщины до 30 лет с 1 января будут получать 3 млн на первого ребенка

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Как сообщил господин Артюхов, выплату в 3 млн руб. молодая семья получит в том случае, если женщина до 30 лет стала матерью впервые. При этом если родился второй и последующие дети у женщины до 36 лет, выплата составит 1 млн руб. Сумму капитала увеличат в два раза при рождении двух и более детей одновременно.

Как уточнили в правительстве ЯНАО, выплату можно будет направить на погашение ипотеки или первоначальный взнос по программам льготного ипотечного кредитования с господдержкой, в том числе по «Дальневосточной и арктической ипотеке» и «Семейной ипотеке».

Сообщается, что новая мера заменит региональную программу поддержки молодых семей. Прием заявлений по ней приостановят с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Кроме того, с начала 2025 года прекратит действие программа «36+», при этом уже находящиеся в списках семьи сохранят право на получение меры.

Анастасия Таначева

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