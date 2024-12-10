Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС обязала «Черкизово» вывести часть продукции на биржу после покупки «Руском»

Федеральная антимонопольная служба предписала группе «Черкизово» реализовать часть продукции на бирже. Предписание выдано в рамках согласования сделки по приобретению «АПК Михайловский», который входит в ГК «Черкизово», 100% долей в уставном капитале ООО «Руском».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Черкизово» обязана с середины 2025 года в течение четырех лет поэтапно вывести на биржу не меньше 10% общего объема реализуемой продукции на внутреннем рынке, говорится в сообщении ФАС в Telegram. Группа компаний по предписанию ФАС одной из первых запустит в продажу птицы на товарно-сырьевых биржах. Предписание будет действовать восемь лет со дня совершения сделки.

О покупке группой «Черкизово» тюменской компании «Руском» ранее не сообщалось. В пресс-релизе «Черкизово» говорится, что раньше у группы не было предприятий в Тюменской области. По мнению компании, сделка «позволит упрочить позиции на российском рынке брендированной продукции из мяса курицы, особенно в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов» (цитата по «Интерфаксу»).

ФАС ранее установила, что крупнейшие производители мяса курицы «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» занимают коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. Ведомство обещала применять меры антимонопольного реагирования, если компании будут устанавливать монопольно высокие цены.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...