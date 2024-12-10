ФАС обязала «Черкизово» вывести часть продукции на биржу после покупки «Руском»

Федеральная антимонопольная служба предписала группе «Черкизово» реализовать часть продукции на бирже. Предписание выдано в рамках согласования сделки по приобретению «АПК Михайловский», который входит в ГК «Черкизово», 100% долей в уставном капитале ООО «Руском».

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«Черкизово» обязана с середины 2025 года в течение четырех лет поэтапно вывести на биржу не меньше 10% общего объема реализуемой продукции на внутреннем рынке, говорится в сообщении ФАС в Telegram. Группа компаний по предписанию ФАС одной из первых запустит в продажу птицы на товарно-сырьевых биржах. Предписание будет действовать восемь лет со дня совершения сделки.

О покупке группой «Черкизово» тюменской компании «Руском» ранее не сообщалось. В пресс-релизе «Черкизово» говорится, что раньше у группы не было предприятий в Тюменской области. По мнению компании, сделка «позволит упрочить позиции на российском рынке брендированной продукции из мяса курицы, особенно в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов» (цитата по «Интерфаксу»).

ФАС ранее установила, что крупнейшие производители мяса курицы «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» занимают коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. Ведомство обещала применять меры антимонопольного реагирования, если компании будут устанавливать монопольно высокие цены.