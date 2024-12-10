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В Арском районе в ДТП с «Рено» и «УАЗом» погибли четыре человека

В Арском районе Татарстана на 14-м км автодороги Арск — Сиза столкнулись автомобили «Рено» и «УАЗ». В результате ДТП погибло 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с «УАЗом». В ДТП водитель и три пассажира «Рено» скончались на месте. Водитель УАЗа получил травмы, его госпитализировали.

На место происшествия выехал прокурор Арского района Ринат Каримов. Обстоятельства ДТП выясняются.

Диана Соловьёва

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