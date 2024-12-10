Две стюардессы авиакомпании «Уральские авиалинии», 19-летняя Диана и 20-летняя Агата, погибли под поездом в Москве. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Как сообщили в Юго-Западном следственном отделе на транспорте ЗМСУТ СК России, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Две стюардессы "Уральских авиалиний" погибли под поездом в Москве

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Две стюардессы "Уральских авиалиний" погибли под поездом в Москве

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным СКР, трагедия произошла утром в воскресенье, 8 декабря, рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). По предварительной информации, стюардессы шли вдоль путей. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но девушки не успели отойти и погибли под поездом.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Организован комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в «Уральских авиалиниях», девушки погибли в нерабочее время, были не в форменной одежде. «Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия»,— сообщили в авиакомпании.

Анастасия Таначева