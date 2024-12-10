Глава Ивнянского района вступил в отряд «Барс-Белгород»

Глава администрации Ивнянского района Белгородской области Игорь Щепин вступил в отряд «Барс-Белгород», созданный для борьбы с ДРГ и БПЛА. Чиновник приступит к службе в батальоне 11 декабря. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет его первый заместитель по экономическому развитию Лариса Родионова.

Службу в отряде проходят несколько высокопоставленных чиновников, среди них — вице-губернатор Александр Лоренц, приостановивший госконтракт в начале октября. В середине ноября в «Барс-Белгород» вступил врио замгубернатора Андрей Антоненко.

Некоторые местные чиновники уже вернулись со службы в батальоне. Речь идет о вице-губернаторе Рустэме Зайнуллине, главе Губкинского округа Михаиле Лобазнове и главе Красногвардейского района Галине Руденко. На прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в этом месяце «Барс-Белгород» покинет глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

Почему черноземные чиновники вступают в добровольческие отряды — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева