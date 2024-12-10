РЖД с 15 декабря возобновляют пассажирские перевозки из Приморья в Китай и КНДР

С 15 декабря на приграничные станции Китая и Северной Кореи можно будет добраться из Приморского края железнодорожным транспортом. Это следует из нового графика движения пассажирских поездов, принятого РЖД на период с 2024 по 2027 год.

«В международном сообщении выйдет на маршрут поезд №401/402 Гродеково (РФ)—Суйфэньхэ (КНР), отменный в 2020 году после начала пандемии коронавируса. Также назначен новый поезд №645/646 Хасан (РФ)—Туманган (КНДР). Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда №651/652 Уссурийск (РФ)—Туманган (КНДР)»,— говорится в сообщении компании.

Поезда Хасан—Туманган будут отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 15:30 по владивостокскому времени (8:30 мск), время в пути — 17 минут. Расписание поездов Гродеково—Суйфэньхэ пока не обнародовано.

В настоящее время из Приморья в Китай можно добраться автобусами и авиарейсами, в Северную Корею — только регулярными авиарейсами Владивосток—Пхеньян.

Алексей Чернышев, Владивосток