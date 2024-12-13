От женского счастья к современной корпорации

В парижском Cite de l’architecture et du patrimoine показывают выставку «La Saga des grands magasins». Это вторая часть проекта, посвященного выдающемуся парижскому историческому, экономическому, социальному и культурному феномену — универмагам, или, как их тут называют, Les grands magasins. Первая прошла весной, и вторая вроде бы призвана продолжить, расширить и углубить тему, но не все из этого ей удалось воплотить с одинаковым успехом.

Текст: Елена Стафьева

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Выставка «La naissance des grands magasins. Mode, design, jouets, publicite, 1852–1925» («Рождение больших магазинов: мода, дизайн, игрушки, реклама. 1852–1925») отрылась весной в парижском Музее декоративного искусства (MAD) — про нее мы и писали весной. Нынешняя, осенне-зимняя часть, выглядит во многом ее антиподом и формально, и содержательно.

Если первая часть был посвящена формированию самой институции больших магазинов в контексте потребительской революции 60–70 гг. XIX века, то нынешняя, в соответствии со специализацией самого места ее проведения, должна быть сосредоточена на формировании структуры и форматов больших магазинов, прежде всего архитектурных, но также и прочих.

Если первая была набита разнообразными товарами парижских универмагов конца XIX — начала XX века и втиснута в тесные антресоли Музея декоративных искусств, то вторая в основном оперирует архитектурными планами и макетами, печатной, кино- и фотопродукцией, и пространство Cite de l’architecture для нее явно великовато.

Что получилось в итоге? Не совсем то, что предполагалось. Как это бывает, концепция и выставочная реальность сводятся тут вместе не без некоторого сопротивления, и в целом есть стойкое ощущение, что весь энтузиастический запал и предметно-экспозиционный запас был израсходован на первую часть — а второй достались уже остатки и того и другого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bazar de l’Hotel de Ville, 1926 Фото: © Galerie Lumiere des roses Galeries Lafayette, 2019 Фото: © BIG – Bjarke Ingels Group / photo Delfino Sisto Legnani et Marco Cappelletti Galeries Lafayette, 1912 Фото: © Archives Galeries Lafayette / DR Проект El Centro Mercantil в Мехико, 1913 Фото: Barcelonnette, Musee de la Vallee, Fonds Memoire de l'Emigration aux Ameriques Рекламный плакат El Palacio de Hierro в Мехико, 1911 Фото: © Mexico, Historical Archives of El Palacio Selfridges. Лондон, 2003 Фото: © Future Systems Photo Soren Aagaard Следующая фотография 1 / 6 Bazar de l’Hotel de Ville, 1926 Фото: © Galerie Lumiere des roses Galeries Lafayette, 2019 Фото: © BIG – Bjarke Ingels Group / photo Delfino Sisto Legnani et Marco Cappelletti Galeries Lafayette, 1912 Фото: © Archives Galeries Lafayette / DR Проект El Centro Mercantil в Мехико, 1913 Фото: Barcelonnette, Musee de la Vallee, Fonds Memoire de l'Emigration aux Ameriques Рекламный плакат El Palacio de Hierro в Мехико, 1911 Фото: © Mexico, Historical Archives of El Palacio Selfridges. Лондон, 2003 Фото: © Future Systems Photo Soren Aagaard

Начнем с того, что первая была принципиально тесной, многопредметной, создавая таким образом убедительную картину потребительского бума, последовавшего за индустриальным, транспортным, художественным и прочими бумами Европы второй половины XIX века. А также там ясно считывалась вполне убедительная концепция: эта революция потребления приводит к появлению современного консьюмеризма, главным субъектом и объектом которого становятся женщины. И все повествование логически заканчивалось на парижской Всемирной выставке декоративных искусств 1925 года.

Выставка «История универмагов» вроде бы должна начинаться где-то с этого места и двигаться в направлении конца XX века — но опять начинается с века XIX, и мы видим на стене те же портреты четы Бусико, основателей универмага Au Bon Marche, что были на первой выставке, и архитектурные элементы ар-нуво и ар-деко из первых универмагов, собранные в неловкие инсталляции, и тетрадь Золя с заметками к неизменному и непременному роману «Дамское счастье». Предполагается, что все это представлено под другим углом и под другим, архитектурным соусом, но логика повествования с ходу несколько теряется.

Социальная тема тут тоже вроде бы есть: экспозиция призвана показать, как внутри больших магазинов возникает феномен патерналистской корпоративной культуры, где есть система отбора кадров, их обучения, тренировки и создания для них общих социальных практик — столовых, общежитий и пр. То есть фактически большие магазины становятся прообразами современных «гуглов», «эпплов» и «элвиэмашей» и современных HR-подходов. Однако тема эта, небесспорная, но и небезынтересная, иллюстрируется буквально несколькими документами в одном подразделе выставки — анкета поступающего на работу, книжечка с правилами и регламентом, инвентаризационный разворот за 1878–1879 гг. из большой конторской книги, разворот из бухгалтерской книги лондонского отделения универмага Samaritaine, служебные записи с приложенными к ним фото — и тут же тонет среди всего прочего.

Это прочее представляет собой эклектичное собрание разных предметов из ассортимента больших магазинов. Например, уголок с меховой горжеткой, парой муфт, шляпой и настольной лампой, витрина с образцами лент и тканей, или витрина с веерами, или подиум с платьями, внезапно соседствующий с архитектурными планами и макетами. Но так как всего этого явно меньше, чем на первой выставке, и оно довольно разрозненно, то повисает вопрос, зачем было устраивать этот очень краткий и очень бледный пересказ содержания первой выставки.

Последняя часть выставки называется «Машина продаж» и посвящена тому, как меняется формат больших магазинов от 1930-х к 1980-м годам. Начинается все довольно бодро, оригинальным архитектурными планами и фотографиями универмагов в разных частях мира (рожденный в Париже, этот феномен быстро стал интернациональным, чем французы очевидно гордятся), перемежающимися с подходящей к случаю живописью, рекламой и коммерческим роликами, из которых мы узнаем, что многие современные форматы, как то: фэшн-шоу, выступления экспертов, специальные коллекции и пр., мы получили в наследство от маркетинга середины прошлого века. Но довольно быстро все переходит в большой зал с архитектурными макетами разных шопинг-институций, в том числе и совсем современных, выходящих далеко за рамки 1980-х. В этом однообразно пустынном пространстве теряются и зрители, и отдельные интересные смыслы, как, например, обозначенная большой работой Алена Бюблекса «Plan Voisin de Paris» тема превращения унылых окраинных пейзажей в фантастический (пост)консьюмеристский метрополис — перефотографированная Парижская окружная дорога с добавленной к ней реальностью в виде шопинг-небоскребов на манер токийских.

Важно при этом сказать вот что: путаная и не лучшим образом продуманная, эта выставка при этом совершенно не бессмысленна и демонстрирует довольно много уникального материала. Где еще вы увидите забавнейший и любопытнейший мини-фильм 1930 года про то, как провинциальная французская домохозяйка получает каталог универмага, а затем, после ужина, с мужем и детьми выбирает в нем товары и делает заказ — по почте, конечно,— исписанный от руки лист, который доставляют в целом мешке других таких же в универмаг и там его начинают обрабатывать, собирать и упаковывать,— и мы видим все этажи этой машины торговли. Или уморительную рекламу Samaritaine 1970-х, сделанную как ремейк «Кинг-Конга» — очевидно, по следам фильма Дино Де Лаурентиса.

И вообще из этой выставки можно извлечь массу интересного, но только если вы любите сам предмет, то есть историю больших магазинов, и готовы терпеливо на нем концентрироваться. Впрочем, вряд ли кто-то другой дойдет даже до середины этой экспозиции .

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