ЦБ обнаденежил инвесторов

В ноябре чистые привлечения в фонды денежного рынка сократились на 13%, до 116 млрд руб., но все же показали второй результат в истории. В целом интерес к таким фондам сохраняется, особенно учитывая перспективу повышения ключевой ставки ЦБ. Колебания в объемах привлечения от месяца к месяцу участники рынка объясняют, в частности, механизмом продажи паев биржевых фондов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, чистый приток средств в розничные фонды (открытые ПИФы и биржевые) составил 91,4 млрд руб. Несмотря на заметное снижение (на 35%) по сравнению с рекордным октябрем, результат оказался вторым по величине в истории отрасли. Всего же с начала года чистые привлечения в фонды составили 518 млрд руб., что в 3,5 раза выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Частные инвесторы в основном вкладывали средства в фонды денежного рынка, так что коррекция сказалась прежде всего на этом сегменте. По итогам ноября чистые вложения в такие ПИФы составили 115,8 млрд руб., что на 13% (на 23 млрд руб.) ниже показателя октября. Однако сокращение притока коснулось фондов денежного рынка УК «ВИМ Инвестиции» — с 65 млрд руб. в октябре до 6 млрд руб. в ноябре. Другие крупные УК нарастили продажи паев фондов: УК «Первая» — с 29,6 млрд до 53,7 млрд руб., «Альфа-Капитал» — с 19,2 млрд до 30,4 млрд руб.

Аномальное снижение продаж паев у «ВИМ Инвестиций», как считают участники рынка, связано с особенностью торговли БПИФами, когда продажей новых паев занимается уполномоченное лицо, чаще всего выступающее маркетмейкером. «В октябре компания была лидером продаж фондов денежного рынка. Не исключено, что уполномоченное лицо взяло больше, чем смогло продать в том месяце, и в ноябре продолжило допродавать паи в рынок»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, об этом косвенно свидетельствуют периодически повторяющиеся периоды всплеска и спада активности. Схожая ситуация была в начале года, когда после рекордных продаж паев в декабре в январе—феврале продажи сократились в шесть раз, до 5 млрд руб. По другим УК не происходит таких скачков, так как обычно маркетмейкеры выкупают небольшой объем бумаг. В самой компании произошедший спад объяснили ожиданиями дальнейшего изменения ключевой ставки после октябрьского повышения.

Вместе с тем другие сегменты рынка коллективных инвестиций демонстрируют менее впечатляющие результаты. Более того, впервые за четыре месяца из консервативных фондов облигаций был зафиксирован чистый отток средств (10,6 млрд руб.). Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров отмечает, что на долговой рынок и фонды, ориентированные на него, оказывали давление ожидания повышения ключевой ставки. Кроме того, сократились чистые притоки в фонды акций (с 6,2 млрд до 5 млрд руб.) и смешанных инвестиций (с 10,2 млрд до 9,5 млрд руб.).

Однако инвесторы продолжают точечные покупки валютных активов. По данным Investfunds, фонды, ориентированные на валютные облигации, привлекли от клиентов около 450 млн руб. Еще около 780 млн руб. было инвестировано в фонды драгметаллов. «В последние месяцы мы наблюдали существенную девальвацию рубля, которая подтолкнула инвесторов вновь задуматься о вложении средств в инструменты, привязанные к валюте. Кроме того, высокие доходности в валютном сегменте также остаются привлекательными для инвесторов»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. В частности, курс доллара на внебиржевом рынке в конце ноября составлял 106,5 руб./$, биржевой курс юаня — 14,5 руб./CNY. За месяц ведущие валюты подорожали на 7–9%, за три месяца — на 18–20%.

До конца года сохранится переток средств из фондов облигаций, акций и смешанного типа в пользу фондов денежного рынка. Этому будут способствовать ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки, которая, согласно опросу портфельных менеджеров, может подняться с 21% до 23–24%. «Текущие ставки по денежному рынку и депозитам в рублях являются слишком привлекательными, поэтому оттягивают не только рублевых инвесторов, но даже тех, кто рассматривает валютные облигации»,— считает Алексей Корнев.

При этом новогоднего ралли на рынке акций почти никто не ждет. По мнению портфельного управляющего УК «Т-Капитал» Евгения Митюкова, тактические покупки фондов акций возможны в случае умеренного подхода ЦБ к денежно-кредитной политике. Однако устойчивых привлечений в такие фонды, как считает Андрей Макаров, не стоит ждать до появления макроэкономических предпосылок для смягчения ДКП.

Виталий Гайдаев