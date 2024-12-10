Посевам не хватило полисов

Под урожай 2024 года в макрорегионе было застраховано около четверти всех посевных площадей, или 3,3 млн га.

Регионы по охвату являются лидерами в стране, а Тамбовская область и вовсе занимает второе место в России

с 831 тыс. га (43,7%). Менее всего под урожай страховались пострадавшие от украинских атак белгородские и курские аграрии, но и они входят в топ-25 по РФ. Вместе с тем от непредвиденных в этом году заморозков и засух Черноземье недосчитается более 6 млн т зерна, а страховые выплаты по гибели урожая при заявленных миллиардных убытках не превысили

500 млн руб. Региональные власти объясняют это тем, что большая часть погибших полей не была застрахована, и отказом аграриев от заявок после всходов растений. Сенатор Александр Двойных предостерегает о повторении климатических угроз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О предварительных итогах по агрострахованию и выплатах по различным случаям „Ъ“ рассказали в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Всего в макрорегионе под урожай 2024 года было застраховано 3,3 млн га, или около четверти ото всех посевных площадей. Из них 1,77 млн га пришлись на яровые, высаженные в 2024 году, и 1,55 млн га — на озимые 2023 года.

Лидером по охвату страхования посевов стала Тамбовская области, занявшая по этому показателю второе место в России — 831 тыс. га, или 43,7% (551 тыс. га яровых и 280 тыс. га озимых). Чуть меньше по общей площади зафиксировано в Воронежской области — 808 тыс. га: но это уже 12-е место с охватом в 32,7% (364 тыс. га яровых и 444 тыс. га озимых).

Третьей в России по процентам и второй в Черноземье стала Липецкая область, где были застрахованы 611 тыс. га, или 43,2% (330 тыс. га яровых и 281 тыс. га озимых). В Орловской области охват составил 32,7%, это 11-е место в стране: 437 тыс. га, из которых на яровые пришлось 200 тыс. га, а на озимые — 237 тыс. га.

Наименьшие объемы страхования посевов зафиксированы в граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях.

В первом регионе, где с 6 августа идут бои (на начало сентября ущерб от действий ВСУ оценивался в 85 млрд руб.), было застраховано 357 тыс. га, или 21,1% (24-е место),— 197 тыс. га яровых и 160 тыс. га озимых. В Белгородской области охват составил 19,8%, или 280 тыс. га (131 тыс. га яровых и 149 тыс. га озимых).

Черноземье в этом году также столкнулось с природными аномалиями: в начале мая ударили заморозки, а в конце лета — начале осени пришла засуха.

Почти во всех регионах по обоим случаям вводились режимы чрезвычайной ситуации (ЧС). Рассчитывать на рекордные до того объемы урожая не приходится: по данным областных правительств на середину ноября, всего было собрано 21,1 млн т зерновых и зернобобовых против 27,8 млн т на тот же срок в 2023 году.

Всего по стране, рассказал на недавнем совещании комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию президент НСА Корней Биждов, в России в этом году размер страховых выплат по гибели сельхозкультур и поголовья стал рекордным — 5,7 млрд руб. Предыдущий рекорд держался с 2021 года, когда было выплачено 5,6 млрд. Более 1,2 млрд перечислено растениеводам по программе страхования на случай ЧС, а срок таких выплат составлял от 2 до 14 рабочих дней.

Однако в Черноземье страховые выплаты оказались значительно ниже причиненного ущерба. Всего, по данным НСА, местные аграрии получили 423,7 млн руб.

По словам воронежского губернатора Александра Гусева, сами аграрии насчитали около 10 млрд руб. потерь — более 8 млрд по посевам и свыше 2 млрд по фруктам и ягодам, причем урожай последних погиб на 90–95%. Первый замминистра сельского хозяйства Воронежской области Светлана Петрова рассказала на совещании, что от заморозков пострадало 442 тыс. га посевов у 1128 хозяйств. При этом компании получили около 90 млн руб. (по данным НСА на 1 ноября, 99,2 млн руб.) возмещений: 78 млн выплатили 20 хозяйствам по ЧС, еще 13 млн компенсировали 18 хозяйствам на пересев.

Госпожа Петрова пояснила «Ъ-Черноземье», что большая часть погибшего урожая была не застрахована. Кроме того, аграрии сначала заявили об ущербе, а потом отозвали часть заявок, когда увидели, что всходы все-таки есть. Наконец, сейчас также ожидаются выплаты по мультирисковому страхованию: сейчас идут окончательные подсчеты.

Аналогичная ситуация в Тамбовской области, рассказала «Ъ-Черноземье» врио вице-губернатора — министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. Ущерб аграриям составил около 1,5 млрд руб., а возмещено, отметили в НСА, 173,5 млн руб. Всего поступило 80 обращений на 24 тыс. га, по ЧС «молниеносные выплаты» получили 68 обращений. Остальные аграрии не страховали поля, также нет застрахованных садов, а погиб весь урожай яблок, пояснила госпожа Сытова. «“Мультириски”менее выгодные, по 13 договорам до сих пор выплаты не осуществлены»,— отметила она на совещании в Совфеде.

По данным НСА, наибольшие средства от страховщиков получили белгородские аграрии — 130 млн руб., из них именно по заморозкам — 111 млн руб. В Липецкой области выплаты составили 13,2 млн, в Орловской — 4,5 млн, в Курской — 3,3 млн.

Ущерб от недавней засухи пока не подсчитан, однако в НСА отметили «возможные затруднения» страхования осенней посевной в Воронежской и Орловской областях под урожай 2025 года.

Вскользь на совещании поднималась и тема страхования военных рисков. Председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных пояснил «Ъ-Черноземье», что правительство РФ формирует отдельный подход по таким выплатам: «Тяжело перекладывать их на страховую систему. Но мы точно поддержим аграриев, которые пострадали от действий ВСУ».

Впрочем, рассказал «Ъ-Черноземье» один из участников рынка, подобные инструменты у агростраховщиков есть, однако это не массовый продукт. «Это скорее история с действующими клиентами, у которых есть такие запросы. Мы, конечно, идем навстречу, но не в полном объеме: есть, например, лимит на события, связанные с украинскими атаками, или лимит по такому страхованию на конкретного агрария. Кроме того, мы обязательно смотрим, где расположены их объекты»,— пояснил собеседник «Ъ-Черноземье».

В завершение совещания Александр Двойных обозначил и ряд проблем, с которыми могут столкнуться аграрии и страховщики. В частности, это жесткая позиция Центробанка по льготному кредитованию. Кроме того, со ссылкой на исследования климатологов господин Двойных заявил, что произошедшее в этом году, «скорее всего», будет повторяться: «Рисками надо управлять и готовиться к ним заблаговременно».

Александр Прытков