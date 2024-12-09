На Дону более 15,5 тысяч человек прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья

С января по ноябрь текущего года в Ростовской области диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли более 15,5 тыс. женщин и мужчин. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В декабре 2023 года были утверждены мероприятия по оценке репродуктивного здоровья мужского и женского населения в возрасте от 18 до 49 лет. Цель диспансеризации — выявление признаков заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода, а также факторов риска их развития. С апреля текущего года диспансеризация репродуктивного здоровья предусмотрена одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризацией.

Для прохождения обследования необходимо обратиться в регистратуру поликлиники.

С 1 января 2025 года заработает национальный проект «Семья», в который войдет новая комплексная программа по охране материнства и детства.

Ева Китаева