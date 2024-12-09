Грузооборот морского порта Ростова вырос на 5,7% в 2024 году

Совокупный грузооборот морского порта Ростова в период январь-ноябрь 2024 года составил 20,64 млн т, что на 5,7% больше, чем за аналогичный прошлогодний периода. Об этом сообщает ИА «ПортНьюс» со ссылкой на информацию, озвученную на региональном совещании по вопросам организации ледокольной проводки судов в портах Азовского моря.

При этом погрузка в порту в этом году сократилась на 4,8% — до 14,76 млн т, выгрузка также уменьшилась: с 438,4 тыс. т в 2024 году против 504,4 тыс. т годом ранее.

Вместе с тем, в январе-ноябре транзит грузов через морской порт Ростова вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 5,5 млн т.

Как отмечает «ПортНьюс», сравнение грузооборота морского порта Ростова за последние пять лет показывает, что наиболее высокие показатели по итогам 11 месяцев были зафиксированы в 2020 году — 24,34 млн тонн.

Сергей Иванов