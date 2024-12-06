Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи возобновят в январе спустя 13 лет

После многолетнего перерыва автопассажирское паромное сообщение между турецким Трабзоном и Сочи вновь заработает. Первый рейс запланировали на 23 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, чья компания организует и обслуживает маршрут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Паром Sea Bridge, построенный в Италии и способный перевозить до 450 пассажиров и 221 автомобиль, выйдет из Трабзона вечером 23 января и прибудет в Сочи утром 24 января. На борту предусмотрели 112 кают со всеми удобствами и 93 кресла эконом-класса. Время перехода составляет не более 12 часов.

Подготовку судна, в том числе техобслуживание и обновление корпуса, в Турции завершили. Несмотря на планы начать рейсы в декабре, работы затянулись из-за погодных условий, что также повлияло на перенос даты, уточнил господин Туркменян.

По словам организаторов, судно готово к комфортным путешествиям даже в условиях волнения моря до 5 баллов. Все вопросы, связанные с пассажирским обслуживанием, таможенными процедурами и страхованием, урегулировали.

«На нас лежит весь комплекс работ. Руководство трабзонского порта знает о начале рейсов, все согласовано. Если не будет какого-либо форс-мажора, то паром пойдет в Сочи 23 января»,— резюмировал Сергей Туркменян.

«Ъ-Сочи» писал, что на борту будут работать кафе, игровой зал с компьютерами и специально оборудованные зоны для детей. Стоимость билета составит от 6 тыс. руб. за сидячее место, от 20 тыс. руб. за место в каюте и от 30 до 35 тыс. руб. за перевозку автомобиля в зависимости от его габаритов.

Паромные рейсы будут выполнять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. График составляли с учетом интересов путешественников, которые смогут удобно организовать поездку, провести несколько дней в Турции и вернуться обратно тем же маршрутом.

Мария Удовик