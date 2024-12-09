Сирии подыскивают новый формат

Период транзита власти в Сирии продлится около 18 месяцев, заявила политическая оппозиция, которая взяла на себя обязательства по формированию временных органов власти. Ее представители планируют написать новую конституцию и изменить избирательное законодательство. Вопросы в сфере национальной безопасности, а также проблема объединения вооруженных сил, вероятно, будут доверены специальному военному совету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром 9 декабря посольство Сирии в Москве вывесило на своем фасаде флаг оппозиции — трехцветное полотно с тремя красными звездами посередине вместо характерных для прежнего флага двух звезд

Фото: Yulia Morozova , Reuters Утром 9 декабря посольство Сирии в Москве вывесило на своем фасаде флаг оппозиции — трехцветное полотно с тремя красными звездами посередине вместо характерных для прежнего флага двух звезд

Фото: Yulia Morozova , Reuters

После падения центрального правительства в Дамаске взять на себя руководящие полномочия должен переходный орган, заявил эмиратскому порталу The National Айман аль-Асми, один из представителей оппозиции, некогда участвовавший в мирных переговорах с прежними властями. Состав транзитной структуры должен быть согласован «через оппозиционные институты и существующие оппозиционные платформы» с участием независимых технократов, добавил политик. По его словам, переходный период продлится около 18 месяцев.

«Ведется работа по созыву Национальной ассамблеи для написания новой национальной конституции и избирательного закона для голосования по ней»,— добавил господин аль-Асми.

Один из видных деятелей оппозиции Хади аль-Бахра, которого турецкие издания называют в числе тех, «кто будет править Сирией», заметил, что возглавляемая им Национальная коалиция сирийской оппозиции должна взять на себя формирование переходных органов власти. Правда, перед этим диссидентская платформа должна быть расширена за счет включения «новых элементов оппозиции», подчеркнул господин аль-Бахра в разговоре с порталом The Middle East Eye. Пока чиновники, работавшие в эпоху господина Асада, должны продолжить выполнение своих функций. «Мы не хотим разрушать нынешние государственные институты. Мы хотим, чтобы они продолжали работать»,— подчеркнул господин аль-Бахра.

Судя по публичным комментариям, политическая оппозиция привержена выполнению резолюции 2254 Совета Безопасности ООН (.pdf) — документа 2015 года, который предполагает «создание представительного переходного руководящего органа, в полной мере наделенного полномочиями исполнительной власти».

Другой вопрос, насколько светским активистам и интеллектуалам, долгое время проживавшим в изгнании, удастся согласовать позиции с вооруженными исламистами. Разобщенность была родовой травмой сирийской оппозиции.

К этому стоит добавить проблему участия в ожидающемся политическом транзите курдов. Представляющие их интересы военизированные формирования контролируют северо-восток Арабской Республики при поддержке США и находятся в откровенно конфронтационных отношениях с Турцией — внешним донором, близким к ряду вооруженных группировок. Без подключения курдов процесс выведения новой формулы власти не будет инклюзивным.

Как дают понять источники The National, среди полевых командиров пока что «никто не сможет действовать без зеленого света» со стороны Абу Мухаммеда аль-Джулани — лидера радикальной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), которая находилась в авангарде начавшегося 27 ноября наступления. В публичных комментариях аль-Джулани уже выражал готовность расформировать свою радикальную организацию для интеграции в обновленные руководящие структуры Сирии, однако вряд ли это автоматически означает отказ от руководящих позиций для ее лидеров.

Пока все движется к концепции создания нового светского государства, где будут свой закон и своя конституция, заявил “Ъ” Махмуд аль-Хамза — один из деятелей оппозиции, в прошлом официально представлявший в России Сирийский национальный совет — некогда главную платформу политических оппонентов господина Асада.

«В Сирии будет только одна армия. Для этого, как мне кажется, будет создан военный совет, который займется безопасностью и военными вопросами»,— предположил собеседник “Ъ”.

Турция уже выразила готовность помочь Сирии в переходный период. «В Сирии началась новая эра,— заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан, выступая в Анкаре на открытии ежегодной конференции послов республики за рубежом.— Теперь необходимо сосредоточиться на будущем и не смотреть назад. В новый период мы хотим видеть в Сирии страну, где различные этнические и религиозные группы живут в мире, используя инклюзивный подход к управлению. Мы хотим видеть новую Сирию, у которой будут хорошие отношения с соседями и которая добавит мира и стабильности в наш регион».

Анкара может получить от смены политической конфигурации в Дамаске и экономическую выгоду. В понедельник акции строительных компаний Турции стремительно выросли на фоне ожиданий, что они получат контракты на восстановление инфраструктуры соседней страны при новом руководстве.

Пока что исламисты, пришедшие в ночь на 8 декабря к власти в Дамаске, устанавливают режим чрезвычайной ситуации.

Совместный штаб боевиков ввел в столичном регионе комендантский час. Такие же меры приняты в прибрежных городах Латакия и Тартус.

Сейчас под вопросом остается то, как будут функционировать дипломатические миссии Сирии за рубежом. Утром 9 декабря посольство Сирийской Арабской Республики в Москве вывесило на своем фасаде флаг оппозиции — трехцветное полотно (зеленый, белый, черный) с тремя красными звездами посередине вместо характерных для прежнего флага двух звезд. В дипмиссии заявили журналистам, что работают в обычном режиме и ждут указаний от новых властей.

Однако, по данным “Ъ”, представители сирийской оппозиции — после формирования переходных органов власти — намерены поставить ребром вопрос о контроле над дипмиссией в Москве. «Их (сотрудников действующего посольства.— “Ъ”) назначил Асад, но его сместили»,— заключил в беседе “Ъ” один из политических оппонентов поверженного правительства.

Нил Кербелов