Ротенберг объявил о возможном возвращении СКА на «СКА Арену»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 10 декабря клуб проведет финальные переговоры по возвращению на «СКА Арену», сообщает «Спорт-Экспресс». По его словам, ситуация на стадионе улучшилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«У нас было больше 70 замечаний технического характера: это касается воздуха, льда, бортов. То, что очень важно для команды, чтобы она имела возможность побеждать. Все эти вопросы были решены. Там еще есть детали»,— сказал господин Ротенберг.

Наставник армейцев добавил, что СКА, вероятно, вновь начнет выступать на «СКА Арене» после Кубка Первого канала, который пройдет 12-15 декабря. Он подчеркнул, что клуб и руководство арены смогут выстроить совместную работу с точки зрения экономики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что летом на крупнейшем стадионе Европы случился пожар. Пламя распространилось на площади 225 м2. К происшествию привела неисправная проводка.

В результате были повреждены теплоизоляционное покрытие, трибуна и хоккейный борт. СКА, учитывая все проблемы с ареной, решил переехать в Ледовый дворец.

Андрей Маркелов